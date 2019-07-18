"Китаец" принес Нигерии "бронзу" Кубка Африки: смотрите видео решающего гола

На турнире в Египте осталось сыграть один-единственный матч – за золотые медали континентального первенства

Автор победного гола Одион Игало. Фото: Reuters

В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса – 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе "Аль-Салам". Счет был открыт уже на третьей минуте. В воротах Моэза Бен-Шерифы расписался 30-летний форвард китайского "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало, добив мяч в сетку с двух метров после несогласованности кипера и защитника. Больше голов в матче зрители не увидели – невзирая на то что практически весь второй тайм Тунис провел в атаке.

Кубок Африки-2019. Матч за третье место

Тунис - Нигерия – 0:1

Гол: Игало, 3

Игало, 3 Тунис: Бен-Шерифа – Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) – Скири, Сасси, Шаалали – Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44)

Бен-Шерифа – Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) – Скири, Сасси, Шаалали – Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44) Нигерия: Узохо – Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг – Ивоби, Этебо, Ндии – Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46)

Напомним, в финале Кубка Африки-2019 команда Алжира сыграет с Сенегалом. Решающий матч турнира состоится в пятницу, 19 июля. Как мы писали ранее, гол одноклубника Зинченко, который вывел Алжир в финал, вызвал истерику у комментатора. Полузащитник "МанСити" Марез забил шикарным ударом со штрафного на последних секундах поединка.

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.

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