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Клуб из МЛС готов купить обладателя "Золотого мяча"

7 января, 10:20

Лука Модрич может перейти в "Ди Си Юнайтед"

Лука Модрич

Лука Модрич / Фото: Reuters

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС. В подписании 34-летнего хавбека заинтересован "Ди Си Юнайтед", сообщает The Athletic.

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В ноябре клуб из Вашингтона покинул нападающий Уэйн Руни, перебравшийся в "Дерби Каунти". На замену англичанину "Юнайтед" пригласил Олу Камара из китайского "Шэньчжэня", однако клуб не отказывается от идеи приобрести другого звездного футболиста.

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Руководство "Ди Си Юнайтед" уже провело переговоры с представителями Модрича и обсудило возможность трансфера, который может состояться уже ближайшим летом.

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Модрич, выступающий за "Реал" с 2012 года, в нынешнем сезоне провел 14 матчей в Ла Лиге, забил три мяча и сделал пять голевых передач.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году. В первую тройку входит завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.

Напомним, что суперсэйв украинца Андрея Лунина вошел в десятку лучших в чемпионате Испании в 2019 году. Наш молодой вратарь сборной занял седьмое место своим мини-подвигом в составе "Леганеса".

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Реал Мадрид MLS Лука Модрич Ди Си Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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