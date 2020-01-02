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Суперсэйв украинца Андрея Лунина вошел в десятку лучших в чемпионате Испании в 2019 году

2 января, 18:12

Наш молодой вратарь сборной занял седьмое место своим мини-подвигом в составе "Леганеса"

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Испанская Ла Лига опубликовала десятку лучших вратарских сэйвов в 2019 году. Приятно, что почетное седьмое место в списке занял молодой украинский вратарь Андрей Лунин. Как известно, права на 20-летнего кипера принадлежат мадридскому "Реалу", но в минувшем году он скитался по арендам. Как мы писали, на Лунина появился еще один претендент.

В топ-10 суперсэйв 20-летнего уроженца Краснограда, что в Харьковской области, занял седьмое место. Выступая за "Леганес" во второй части сезона 2018/19, Андрей отбил мяч после удара со штрафного во встрече с грозным мадридским "Атлетико". А "спасением" №1 признали действия скромного вратаря Роберто Сантамарии из "Уэски".

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Сейчас лучший вратарь молодежного чемпионата мира (U20) сидит на лавке запасных в "Вальядолиде". За полгода Лунин сыграл за команду всего один матч, та и то в Кубке Испании, когда по его воротам не нанесли ни одного удара в створ.

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