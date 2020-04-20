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Клуб-виновник эпидемии коронавируса в Италии пошел на сокращение зарплат футболистам

20 апреля, 22:51

Александр Трикиша

Испанский клуб воспользовался государственной программой помощи на время действия форс-мажора

Испанская "Валенсия" сократила зарплату игрокам в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca. "Летучие мыши" воспользовалась ERTE – схемой, позволяющей фирмам приостанавливать действия трудовых договоров на определенное время и/или сокращать рабочий день. Напомним, что именно поединок с участием "Валенсии" считают главной причиной вспышки эпидемии коронавируса в Италии. Поединок испанцев с "Аталантой" в Милане уже назвали "биологической бомбой".

ERTE дает право сотрудникам компаний получать пособие по безработице на время действия форс-мажора. Законодательство в Испании позволяет сокращать зарплату наемным работникам на 70 процентов, если бизнес теряет возможность получать прибыль.

По данным издания, "Валенсия" стала последним на данный момент испанским клубом, который использовал эту схему. Ранее это уже сделали "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "Бетис", "Вильярреал", "Реал Сосьедад" и "Атлетик".

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Футболисты "Арсенала" пошли на уступки клубу и согласились на сокращение зарплат. Лондонский клуб может компенсировать потери игрокам, если "канониры" по итогам сезона достигнут определенных успехов.

Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Маурисио Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Валенсия чемпионат Испании коронавирус

Источник: СЭ

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