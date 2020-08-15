Клуб Ярмоленко вступил в борьбу за украинского защитника "Динамо"

Украинский защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов английского "Вест Хэма", за который уже выступает другой наш соотечественник Андрей Ярмоленко. По информации bbc.com, "молотобойцы" будут бороться за талантливого защитника с итальянскими "Наполи" и "Интером".

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Ранее мы писали, что "Наполи" остановил переговоры по Миколенко, узнав, сколько хочет за него "Динамо". По данным итальянских источников, "Наполи" готов заплатить за игрока 10 млн евро. Киевский клуб хочет в 3,5 раза больше.

А вот "Интер" считается главным претендентом на украинца. Sky Sport Italia сообщает, что "нерадзурри" будет тяжело выиграть борьбу за Миколенко, ведь он заинтересовал многие команды в Европе. Альтернативным кандидатом для усиления команды являются Эмерсон Палмери из "Челси". Добавим, что "Интер" намерен продлить аренду Кристиано Бираги еще на сезон.

В завершившемся сезоне Миколенко провел 36 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Также на счету 21-летнего футболиста восемь матчей в составе сборной Украины. Transfermarkt.com оценивает Миколенко в 9 миллионов евро, но руководство "Динамо" намерено выручить за него не менее 30 миллионов.

Кстати, "Динамо" уже нашло замену Миколенко. Киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем из "Леха". Он присоединится к команде следующей зимой.

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Ранее мы писали, что "Динамо" поборется за чемпиона Европы с московскими клубами. Киевляне уже связывались с португальским защитником Адриеном Силвой.

Смотрите, как Миколенко забивает за "Динамо"

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