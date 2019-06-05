Клубный тренер – об украинском "киллере" на ЧМ: "Сикан на кураже. За такую игру его и брали!"

Александра Бабич, работающий с Даниилом Сиканом в "Мариуполе", ждет от молодежной сборной выхода в полуфинал

Даниил Сикан забивает Панаме. Фото: Getty Images

Сборная Украины U20 с четвертого раза преодолела барьер 1/8 финала молодежного чемпионата мира, уверенно разобравшись со сборной Панамы 4:1. Одним из героев встречи стал Даниил Сикан, сделавший дубль. Самый юный игрок нашей сборной, единственный 2001 года рождения. Всего у него уже 3 гола за 129 минут на турнире. Такая скорострельность вывела Сикана в пятерку лучших бомбардиров чемпионата мира. 18-летний нападающий – игрок "Шахтера", арендованный "Мариуполем", и мы пообщались с главным тренером приазовской команды Александром Бабичем и о Данииле, и вообще о ЧМ.

- Как вы оцениваете игру сборной на данный момент? – интересуемся у Александра Бабича.

- Я смотрел внимательно каждый матч. Первая игра (2:1 с США) была более нервная. Было видно, что ребята переживали. Но игра с Панамой - это уже другой уровень. Мне понравилось, как футболисты владели мячом. Была заметна уверенность в их действиях. После второго гола я уже понимал, что победа никуда не денется, если игроки продолжат работать так же. От ошибок, конечно, никуда не деться, все же Панама забила гол, но разница, повторюсь, в сравнении с первым матчем заметна.

- Ваш прогноз на матч 1/4 финала с Колумбией?

- Мы уже прошли ту стадию, которая не покорялась нам до этого. Естественно, что аппетит приходит во время еды. Могу сказать, что Колумбия - соперник интересный, который любит повозиться с мячом. Но я жду еще более уверенной игры нашей сборной и такой же организованности, как в матче с Панамой. Матч будет непростой, но верю, что мы можем пройти дальше.

- Что скажете по поводу игры вашего подопечного Даниила Сикана?

- Сказать, что я удивлен – нет. За те качества нападающего, которые он продемонстрировал в игре с панамцами, мы его и брали. Считаю, что Даниил использовал свой шанс и полностью оправдал доверие главного тренера сборной. Я доволен уровнем его игры и в сборной, и в клубе. Это тот нападающий, которого нам действительно очень не хватало, особенно когда был травмирован Фомин. Даниил сейчас на кураже, у него все получается.

- Сикан в клубе и в сборной исполняет ту же роль?

- Я бы не сказал, что его функции сильно отличаются. В клубе мы так же требуем, чтобы он играл на опережение в штрафной площади, чтобы постоянно был нацелен на ворота противника. Возможно, отличается немного работа на оборону, потому что команда Петракова играет по другой схеме. Тем не менее мы тоже требуем от нападающих участвовать в прессинге. В целом стиль его игры приблизительно одинаковый и в сборной, и в клубе.

- В следующем сезоне Даниил Сикан остается в аренде в "Мариуполе"?

- Да, мы достигли договоренности с "Шахтером". У него теперь будет больше игровой практики. Игрок пройдет сборы с командой, и думаю, прибавит еще больше. Мы хотели, чтоб он остался, и добились этого. Сейчас ждем его возвращения из сборной, но желаем Даниилу задержаться там как можно дольше.

Напомним, главная сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Сербией, который состоится во Львове 7 июня:

Как сообщалось ранее, Шева лишил Лунина шансов доиграть до золота молодежного чемпионата мира: вратарь с расстроенным лицом сказал все, что думает по этому поводу.

В свою очередь, эксперт Александр Сопко о выходе Украины в 1/4 молодежного ЧМ-2019 заявил: "Дальше нас ждет настоящий взрослый футбол". "Радует, что Сикан начал оправдывать авансы и демонстрирует врожденные качества футбольного киллера", – добавил Сопко.

ИГОРЬ СИМОНЕНКО

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