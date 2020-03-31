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Клубы чемпионата Германии единогласно решили отложить возобновление чемпионата до конца апреля

31 марта, 22:58

Максим Перепелица

На следующем собрании будут проработаны возможные варианты доигровки сезона

Чемпионат Германии, прерванный из-за пандемии коронавируса, не возобновится до 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL). Отмечается, что будут проработаны возможные варианты доигровки сезона. Один из них – проведение матчей оставшихся девяти туров чемпионата при пустых трибунах.

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Также клубы учли, что пандемия коронавируса пока только обостряется и поэтому решили вновь собраться 17 апреля, чтобы рассмотреть дальнейший план действий. Напомним, в связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты прекращены. Также бессрочно приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В настоящее время Германия занимает в Европе третье место после Италии и Испании по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В рамках мер по сдерживанию эпидемии федеральное правительство ограничило право граждан на поездки, закрыло школы и некритические для инфраструктуры предприятия, а также запретило публичные собрания.

Напомним, на днях канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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