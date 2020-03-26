Коронавирус нанес удар по экономике всего мира: как реагирует Германия

В настоящее время Германия занимает в Европе третье место после Италии и Испании по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При 43 тыс. зараженных в этой стране зафиксирован необычно низкий уровень смертности – состоянием на 26 марта в ФРГ зафиксировано лишь 229 погибших.

В рамках мер по сдерживанию эпидемии федеральное правительство ограничило право граждан на поездки, закрыло школы и некритические для инфраструктуры предприятия, а также запретило публичные собрания.

Новости "Сегодня" анализируют, как Берлин спасает экономику страны в условиях эпидемии COVID-19 (по данным МВФ на 23 марта).

Бюджетные меры

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Власти уже потратили на борьбу с коронавирусом не менее 156 млрд евро, или 4,5% ВВП. Это включает в себя:

расходы на медицинское оборудование, увеличение вместимости больниц и разработку вакцины;

расширение возможности для так называемой "курцарбайт" – кратковременной работы, а также для получения базовой поддержки самозанятыми работниками;

субсидии для сохранения рабочих мест и доходов работников в условия карантина;

увеличение пособия по уходу за ребенком для семей с низким доходом;

выделение 50 млрд евро в виде грантов для малого бизнеса и самозанятых лиц, которых эпидемия наиболее затронула в финансовом плане, а также беспроцентная отсрочка налогообложения до конца года.

Также власти выделили 822 млрд евро (24% ВВП) в виде госгарантий на кредитование фирм разного размера через Фонд экономической стабилизации (WSF) и государственный банк развития KfW.

Монетарные и макрофинансовые меры

Как на члена Евросоюза, на Германию распространяется программа поддержки, принятая Европейским центральным банком, которая включает:

дополнительного транша в размере 120 млрд евро до конца 2020 года в рамках существующей программы;

проведения дополнительных аукционов по реализации ценных бумаг на более выгодных условиях;

покупки ценных бумаг частного и государственного секторов на 750 млрд евро до конца 2020 года;

расширение диапазона приемлемости активов для участия в программах закупок для корпоративного сектора и ослабление стандартов для рефинансирования по программам Евросистемы (MRO, LTRO, TLTRO).

Также будут предприняты меры на уровне еврозоны:

показатель контрциклического буфера капитала (инструмент стимулирования кредитной активности банков в период экономического спада) для банков снижен с 0,25% до 0%;

были выделены дополнительные 100 млрд евро с целью рефинансирования краткосрочного выделения ликвидных средств компаний;

еще 100 млрд евро выделено на национализацию крупных компаний, которые были затронуты эпидемией, и укрепления их финансового положения.

Сайт "Сегодня" анализирует опыт других стран в борьбе с экономическими последствиями коронавирусной пандемии, который может быть полезен и Украине. Больше об этом читайте:

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