Коронавирус нанес удар по экономике всего мира: как реагирует Германия

В настоящее время Германия занимает в Европе третье место после Италии и Испании по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При 43 тыс. зараженных в этой стране зафиксирован необычно низкий уровень смертности – состоянием на 26 марта в ФРГ зафиксировано лишь 229 погибших.
В рамках мер по сдерживанию эпидемии федеральное правительство ограничило право граждан на поездки, закрыло школы и некритические для инфраструктуры предприятия, а также запретило публичные собрания.
Новости "Сегодня" анализируют, как Берлин спасает экономику страны в условиях эпидемии COVID-19 (по данным МВФ на 23 марта).
Бюджетные меры
Власти уже потратили на борьбу с коронавирусом не менее 156 млрд евро, или 4,5% ВВП. Это включает в себя:
- расходы на медицинское оборудование, увеличение вместимости больниц и разработку вакцины;
- расширение возможности для так называемой "курцарбайт" – кратковременной работы, а также для получения базовой поддержки самозанятыми работниками;
- субсидии для сохранения рабочих мест и доходов работников в условия карантина;
- увеличение пособия по уходу за ребенком для семей с низким доходом;
- выделение 50 млрд евро в виде грантов для малого бизнеса и самозанятых лиц, которых эпидемия наиболее затронула в финансовом плане, а также беспроцентная отсрочка налогообложения до конца года.
Также власти выделили 822 млрд евро (24% ВВП) в виде госгарантий на кредитование фирм разного размера через Фонд экономической стабилизации (WSF) и государственный банк развития KfW.
Монетарные и макрофинансовые меры
Как на члена Евросоюза, на Германию распространяется программа поддержки, принятая Европейским центральным банком, которая включает:
- дополнительного транша в размере 120 млрд евро до конца 2020 года в рамках существующей программы;
- проведения дополнительных аукционов по реализации ценных бумаг на более выгодных условиях;
- покупки ценных бумаг частного и государственного секторов на 750 млрд евро до конца 2020 года;
- расширение диапазона приемлемости активов для участия в программах закупок для корпоративного сектора и ослабление стандартов для рефинансирования по программам Евросистемы (MRO, LTRO, TLTRO).
Также будут предприняты меры на уровне еврозоны:
- показатель контрциклического буфера капитала (инструмент стимулирования кредитной активности банков в период экономического спада) для банков снижен с 0,25% до 0%;
- были выделены дополнительные 100 млрд евро с целью рефинансирования краткосрочного выделения ликвидных средств компаний;
- еще 100 млрд евро выделено на национализацию крупных компаний, которые были затронуты эпидемией, и укрепления их финансового положения.
Сайт "Сегодня" анализирует опыт других стран в борьбе с экономическими последствиями коронавирусной пандемии, который может быть полезен и Украине. Больше об этом читайте:
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