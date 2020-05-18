Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине

Футбольный журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter сообщил о том, что во время карантина два клуба Премьер-лиги Украины сыграли нигде не афишировавшийся матч. Он стал первым на наших полях в пандемию. Речь идет о командах "Днепр-1" и "Заря". Ранее первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как себя чувствует.
"В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный. А в Украине все клубы знают, что "Днепр-1" с "Зарей" во время карантина сыграли двухсторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал", – написал Игорь Бурбас
Ранее мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Также была названа точная дата возобновления чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.
Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!
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