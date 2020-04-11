Князь поможет футбольному клубу в трудную минуту во время пандемии коронавируса

Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II сообщил, что государство готово оказать финансовую поддержку "Монако" в период пандемии коронавируса. Князь владеет 30 процентами клуба.

"В целом этот сезон разочаровывает, потому что был, несомненно, неразумный набор персонала, что помешало создать хорошую командную сплоченность. Провели две телефонные конференции, которые касались финансового аспекта, чтобы узнать, как управлять финансами в кризисный период. Как и во многих клубах во Франции, государство Монако дает гарантию на помощь клубу", – цитирует Альбера foot-national.

Читайте также: бывший футболист "Барселоны" скучает на карантине, "посылая" соседей

Отметим, что во Франции почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец. Вскрытие подтвердило, что умерший был инфицирован коронавирусом

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама