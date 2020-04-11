Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Князь поможет футбольному клубу в трудную минуту во время пандемии коронавируса

11 апреля, 13:25

Максим Перепелица

Альбер II победивший вирус, пообещал "Монако" финансовую поддержку

Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II сообщил, что государство готово оказать финансовую поддержку "Монако" в период пандемии коронавируса. Князь владеет 30 процентами клуба.

"В целом этот сезон разочаровывает, потому что был, несомненно, неразумный набор персонала, что помешало создать хорошую командную сплоченность. Провели две телефонные конференции, которые касались финансового аспекта, чтобы узнать, как управлять финансами в кризисный период. Как и во многих клубах во Франции, государство Монако дает гарантию на помощь клубу", – цитирует Альбера foot-national.

Читайте также: бывший футболист "Барселоны" скучает на карантине, "посылая" соседей

Отметим, что во Франции почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец. Вскрытие подтвердило, что умерший был инфицирован коронавирусом

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ФК Монако чемпионат Франции коронавирус Монако

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...