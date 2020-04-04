Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных

За две недели количество заключенных в стране уменьшилось на 10%

Во Франции из-за распространения коронавируса освободили 6266 заключенных. Об этом AFP сообщил источник в министерстве юстиции страны.

Так, по состоянию на 1 апреля в 188 французских учреждениях отбывания наказания содержались 66 309 человек, за две недели их количество уменьшилось почти на 10 процентов.

Министерство юстиции инициировало кампанию досрочного освобождения тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или есть проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы доставляют меньше, отметил источник.

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Отмечается, что COVID-19 был обнаружен в 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме как минимум полгода.

Напомним, власти Соединенных Штатов решили освободить часть заключенных. Так, генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Кроме того, в Китае, откуда началось распространение коронавируса, снова закрыли на карантин округ Цзя, где живут более полумиллиона человек. Все – из-за инфицированной пенсионерки, которая приехала из-за границы. Она контактировала с медиками без соответствующей защиты и затем у них также диагностировали коронавирус.

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