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Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных

4 апреля, 10:42

Татьяна Очеретяна

За две недели количество заключенных в стране уменьшилось на 10%

Во Франции из-за распространения коронавируса освободили 6266 заключенных. Об этом AFP сообщил источник в министерстве юстиции страны.

Так, по состоянию на 1 апреля в 188 французских учреждениях отбывания наказания содержались 66 309 человек, за две недели их количество уменьшилось почти на 10 процентов.

Министерство юстиции инициировало кампанию досрочного освобождения тех, у кого заканчивается срок лишения свободы или есть проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы доставляют меньше, отметил источник.

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Отмечается, что COVID-19 был обнаружен в 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме как минимум полгода.

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Напомним, власти Соединенных Штатов решили освободить часть заключенных. Так, генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Кроме того, в Китае, откуда началось распространение коронавируса, снова закрыли на карантин округ Цзя, где живут более полумиллиона человек. Все – из-за инфицированной пенсионерки, которая приехала из-за границы. Она контактировала с медиками без соответствующей защиты и затем у них также диагностировали коронавирус.

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Франция заключенные коронавирус

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