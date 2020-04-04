Во Франции от COVID-19 умер украинец

Во Франции умер украинец, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"1 апреля 2020 года Посольство Украины во Франции получило информацию о смерти гражданина Украины. Дипломатическое учреждение установило связь с родственниками умершего и сейчас оказывает необходимую помощь по репатриации тела украинца", – заявил он.
Погорельцев добавил, что по результатам вскрытии было установлено, что причиной смерти гражданина была коронавирусная инфекция.
"Родственники сообщили, что у умершего не было признаков инфекционного заболевания, в медицинские учреждения не обращался и умер дома", - рассказал он.
При этом выяснилось, что вместе с умершим проживали трое гражданин Украины, которым в посольстве заявили о необходимости срочного прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию.
Как сообщалось, ранее украинские дипломаты заявляли, что во Франции неожиданно умер молодой украинец – житель Тернополя Владимир Гринчишин. Выяснилось, что он находился в стране нелегально и не имел медицинской страховки.
Ранее мы сообщали о том, как во Франции от коронавируса умер экс-министр, а за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 1355 смертей из-за COVID-19.
Как сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, 471 летальный случай был зафиксирован в больницах и 884 – в домах престарелых.
В то же время европейские врачи начали испытания вакцины от коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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