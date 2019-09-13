Когда стыдно, но все равно ходишь: игрок "Ювентуса" откровенно рассказал, сколько денег потратил в ночных клубах

Алекс Сандро / Фото: Instagram

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Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро рассказал, что очень беспокоится о том, что тратит на развлечение большие деньги. Ранее мы рассказывали, что его партнер по команде Роналду не жалеет денег в отпуске и однажды оставил полмиллиона "чаевых".

"Часто, когда трачу 300 или 400 евро в клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег. После чувствую себя виноватым, что потратил столько всего за одну ночь", – рассказал Сандро.

Смотрите, как Алекс Сандро забивал за "Ювентус":

Перед приходом в "Ювентус" бразильский защитник выступал за "Порту", "Сантос", "Депортиво" и "Атлетико". В национальную сборную приглашается с 2011 года.

Также мы писали, что Роналду решился пригласить Месси на ужин. С 2008 по 2017 год награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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