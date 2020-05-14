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"Когда выиграл Лигу чемпионов, принес кубок под памятник": Шевченко – о двух ключевых тренерах в карьере

14 мая, 00:06

Елена Павлова

Откровенное признание наставника сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в прямом эфире в Instagram с журналистом Карло Пеллегатти назвал двух специалистов, которые сыграли главные роли в становлении его как футболиста. Ранее Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальти.

"Валерий Лобановский и Карло Анчелотти. Это те два тренера, которые дали мне большой опыт в футболе. С Лобановским я научился культуре труда, он многое в меня заложил. Да и все наше поколение многому научилось у него. Когда я выиграл Лигу чемпионов с "Миланом", то принес кубок под его памятник. Он всегда мечтал выиграть этот трофей.

Анчелотти – тренер, с которым я выиграл больше всего, он – техник, который знает, как строить отличные отношения с игроками. Карло создал невероятную атмосферу в команде, также благодаря Галлиани, который построил великий Милан вместе с Берлускони", – сказал Шевченко.

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Мы также писали, что Шева и Ребров попали в рейтинг топ-разочарований. В списке худших трансферов английской Премьер-лиги за всю историю Шевченко занял 7-е место, а его партнер по "Динамо" – 25-е.

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тренер Лига чемпионов Андрей Шевченко Динамо Киев Карло Анчелотти Валерий Лобановский Милан

Источник: Instagram

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