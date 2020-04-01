Сколько украинцев играет в чемпионате Беларуси – единственном, который не остановился на карантин

Из-за пандемии коронавируса практически во всем мире остановлены спортивные соревнования, а грандиозные турниры, такие как Евро-2020 и Олимпиада-2020, перенесены на следующий год. В Европе единственным футбольным чемпионатом, который до сих пор не остановлен, остался чемпионат Беларуси, телеправа на который купили 12 стран, в том числе Украина и Индия.
Интересно, что в чемпионате Беларусь играет достаточно большое количество украинских футболистов. Всего их 26, в высшем дивизионе страны выступают 22 игрока. Пожалуй, самые известные – это экс-игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди, которые теперь защищают цвета брестского "Динамо". Второй, правда, за свою новую команду пока не сыграл ни одного матча.
Средний возраст украинцев в чемпионатах Беларуси – почти 29 лет. Самый дорогой, по оценке transfermarkt, полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок.
Полный список украинских игроков в Беларуси:
|футболист
|команда
|стоимость
|возраст
|Александр Нойок
|Динамо Брест
|1500
|27
|Евгений Хачериди
|Динамо Брест
|1200
|32
|Дмитрий Билоног
|Динамо Минск
|550
|24
|Артем Сухоцкий
|Динамо Минск
|500
|27
|Александр Васильев
|ФК Минск
|500
|25
|Владимир Коваль
|Неман Гродно
|350
|28
|Юрий Пантя
|Славия Мозырь
|300
|29
|Александр Батищев
|Гомель
|300
|28
|Максим Каленчук
|Витебск
|300
|30
|Дмитрий Рыжук
|ФК Минск
|300
|27
|Александр Мигунов
|Рух, 2-й дивизион
|300
|25
|Максим Слюсар
|Славия
|250
|22
|Дмитрий Юсов
|Торпедо Жодино
|250
|26
|Владислав Насибулин
|ФК Минск
|250
|30
|Сергей Чеботаев
|ФК Слутск
|250
|32
|Михаил Пыско
|Белшина
|150
|27
|Евгений Шаховец
|ФК Минск
|150
|22
|Юрий Тетеренко
|ФК Слутск
|150
|23
|Артем Милевский
|Динамо Брест
|100
|35
|Родион Сямук
|Торпедо Жодино
|100
|31
|Алексей Ковтун
|Рух, 2-й дивизион
|100
|25
|Дмитрий Терещенко
|Гомель
|50
|32
|Олег Карамушка
|Витебск
|50
|35
|Александр Папуш
|Ислочь
|50
|35
|Игорь Воронков
|Арсенал, 2-й дивизион
|50
|38
|Алексей Тупчий
|Орша, 2-й дивизион
|-
|33
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