Сколько украинцев играет в чемпионате Беларуси – единственном, который не остановился на карантин

Из-за пандемии коронавируса практически во всем мире остановлены спортивные соревнования, а грандиозные турниры, такие как Евро-2020 и Олимпиада-2020, перенесены на следующий год. В Европе единственным футбольным чемпионатом, который до сих пор не остановлен, остался чемпионат Беларуси, телеправа на который купили 12 стран, в том числе Украина и Индия.

Интересно, что в чемпионате Беларусь играет достаточно большое количество украинских футболистов. Всего их 26, в высшем дивизионе страны выступают 22 игрока. Пожалуй, самые известные – это экс-игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди, которые теперь защищают цвета брестского "Динамо". Второй, правда, за свою новую команду пока не сыграл ни одного матча.

Средний возраст украинцев в чемпионатах Беларуси – почти 29 лет. Самый дорогой, по оценке transfermarkt, полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок.

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Полный список украинских игроков в Беларуси:

футболист команда стоимость возраст Александр Нойок Динамо Брест 1500 27 Евгений Хачериди Динамо Брест 1200 32 Дмитрий Билоног Динамо Минск 550 24 Артем Сухоцкий Динамо Минск 500 27 Александр Васильев ФК Минск 500 25 Владимир Коваль Неман Гродно 350 28 Юрий Пантя Славия Мозырь 300 29 Александр Батищев Гомель 300 28 Максим Каленчук Витебск 300 30 Дмитрий Рыжук ФК Минск 300 27 Александр Мигунов Рух, 2-й дивизион 300 25 Максим Слюсар Славия 250 22 Дмитрий Юсов Торпедо Жодино 250 26 Владислав Насибулин ФК Минск 250 30 Сергей Чеботаев ФК Слутск 250 32 Михаил Пыско Белшина 150 27 Евгений Шаховец ФК Минск 150 22 Юрий Тетеренко ФК Слутск 150 23 Артем Милевский Динамо Брест 100 35 Родион Сямук Торпедо Жодино 100 31 Алексей Ковтун Рух, 2-й дивизион 100 25 Дмитрий Терещенко Гомель 50 32 Олег Карамушка Витебск 50 35 Александр Папуш Ислочь 50 35 Игорь Воронков Арсенал, 2-й дивизион 50 38 Алексей Тупчий Орша, 2-й дивизион - 33



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