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Сколько украинцев играет в чемпионате Беларуси – единственном, который не остановился на карантин

1 апреля, 22:46

Алексей Андрейцев

22 украинца числяться в командах высшего дивизиона чемпионата Беларуси

Из-за пандемии коронавируса практически во всем мире остановлены спортивные соревнования, а грандиозные турниры, такие как Евро-2020 и Олимпиада-2020, перенесены на следующий год. В Европе единственным футбольным чемпионатом, который до сих пор не остановлен, остался чемпионат Беларуси, телеправа на который купили 12 стран, в том числе Украина и Индия.

Интересно, что в чемпионате Беларусь играет достаточно большое количество украинских футболистов. Всего их 26, в высшем дивизионе страны выступают 22 игрока. Пожалуй, самые известные – это экс-игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди, которые теперь защищают цвета брестского "Динамо". Второй, правда, за свою новую команду пока не сыграл ни одного матча.

Средний возраст украинцев в чемпионатах Беларуси – почти 29 лет. Самый дорогой, по оценке transfermarkt, полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок.

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Полный список украинских игроков в Беларуси:

футболисткомандастоимостьвозраст
Александр НойокДинамо Брест150027
Евгений ХачеридиДинамо Брест120032
Дмитрий БилоногДинамо Минск55024
Артем СухоцкийДинамо Минск50027
Александр ВасильевФК Минск50025
Владимир КовальНеман Гродно35028
Юрий ПантяСлавия Мозырь30029
Александр БатищевГомель30028
Максим КаленчукВитебск30030
Дмитрий РыжукФК Минск30027
Александр МигуновРух, 2-й дивизион30025
Максим СлюсарСлавия25022
Дмитрий ЮсовТорпедо Жодино25026
Владислав НасибулинФК Минск25030
Сергей ЧеботаевФК Слутск25032
Михаил ПыскоБелшина15027
Евгений ШаховецФК Минск15022
Юрий ТетеренкоФК Слутск15023
Артем МилевскийДинамо Брест10035
Родион СямукТорпедо Жодино10031
Алексей КовтунРух, 2-й дивизион10025
Дмитрий ТерещенкоГомель5032
Олег КарамушкаВитебск5035
Александр ПапушИслочь5035
Игорь ВоронковАрсенал, 2-й дивизион5038
Алексей ТупчийОрша, 2-й дивизион-33


Ранее мы писали, что букмекеры сделали прогноз на то, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.

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Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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карантин Артем Милевский чемпионат Беларуси Александр Нойок коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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