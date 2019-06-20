Колумбия первой вышла в плей-офф Кубка Америки-2019
Колумбийцы набрали шесть очков в двух матчах
Сборная Колумбии одержала вторую победу на Кубке Америки и гарантировала себе первое место в группе В. Во втором туре группового этапа колумбийцы обыграли гостя турнира команду Катара. Единственный гол в матче забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата за четыре минуты до конца встречи.
В другом матче группы В сборная Аргентины не смогла обыграть команду Парагвая и даже могла проиграть, если бы динамовец Дерлис Гонсалес реализовал пенальти.
Колумбия – Катар – 1:0
Гол: Сапата (86)
Колумбия: Оспина, Медина (Арьяс, 46), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Фалькао, 64), Барриос, Урибе, Мартинес (Диас, 75), Сапата, Хамес.
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Сальман, Педру Мигел, Халид (Дузанде, 84), Мадибо, Хатем (Будиаф, 66), Хассан, Афиф, Али.
Предупреждения: Мадибо (44), Хассан (57), Урибе (73), Педру Мигел (73), Афиф (83).
46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.
Напомним, вчера украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца. Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено.
Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Колумбия первой вышла в плей-офф Кубка Америки-2019". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Динамовец Гонсалес не забил пенальти и сохранил Месси шансы побороться за Кубок Америки
Аргнетинцы набрали только один балл, но сохраняют шансы на выход из группы
Арбитр отменил три гола Бразилии в одном матче Кубка Америки
Обладателя первого места в группе в последнем туре разыграют бразильцы и перуанцы
"Туристы" Кубка Америки из Японии получили четыре безответных мяча от команды Чили
Чилийцы со счетом 4:0 обыграли приглашенную на турнир команду из Азии
Подарок на День влюбленных: фанатку шокировало фото с Месси
Парень сделал оригинальный подарок своей девушке, сняв в номер в отеле, где жила сборная Аргентины