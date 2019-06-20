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Колумбия первой вышла в плей-офф Кубка Америки-2019

20 июня, 09:54

Колумбийцы набрали шесть очков в двух матчах

Сборная Колумбии одержала вторую победу на Кубке Америки и гарантировала себе первое место в группе В. Во втором туре группового этапа колумбийцы обыграли гостя турнира команду Катара. Единственный гол в матче забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата за четыре минуты до конца встречи.

В другом матче группы В сборная Аргентины не смогла обыграть команду Парагвая и даже могла проиграть, если бы динамовец Дерлис Гонсалес реализовал пенальти.

NКомандаИВНПМО
1 КОЛУМБИЯ22003-06
2 ПАРАГВАЙ20203-32
3 КАТАР20112-31
4 АРГЕНТИНА20111-31

Колумбия – Катар – 1:0
Гол: Сапата (86)

Колумбия: Оспина, Медина (Арьяс, 46), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Фалькао, 64), Барриос, Урибе, Мартинес (Диас, 75), Сапата, Хамес.

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Сальман, Педру Мигел, Халид (Дузанде, 84), Мадибо, Хатем (Будиаф, 66), Хассан, Афиф, Али.

Предупреждения: Мадибо (44), Хассан (57), Урибе (73), Педру Мигел (73), Афиф (83).

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Напомним, вчера украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца. Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:


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Тег сборная Колумбии, сборная Катара, Кубок Америки

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Сегодня|Спорт

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