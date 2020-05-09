Команда бывшего динамовца Сергея Реброва вернулась к тренировкам под душевное видео

Все больше национальных чемпионатов Европы возвращаются к жизни после карантина из-за коронавируса. Вчера известием о начале тренировок порадовал своих фанов венгерский гранд – "Ференцварош". Напомним, команду из Будапешта тренирует украинец Сергей Ребров – знаменитый футболист и тренер киевского "Динамо". Недавно трюк украинского футболиста "Ференцвароша" поразил пользователей соцсетей.

Нынешний клуб Реброва к выходу на занятия подготовил душевный видеосюжет: простые движения футболистов показали в замедленном повторе, что вызывает трепетные чувства после двухмесячного простоя. Игроки занимались без масок, но в ролике показали, что все они успешно прошли тесты на коронавирус. Украинский специалист с улыбкой дал интервью местным журналистам. Его команда лидирует в чемпионате после 23 матчей, на три очка опережая "Фехервар" при двух играх в запасе.

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Мы писали, что футбол возвращается еще в трех европейских странах.

Возобновление чемпионата Венгрии запланировано на 23 мая.

Зимой Ребров стажировал в Будапеште бывшего тренера "Зари".

Смотрите, как "Ференцварош" осенью сражался с ЦСКА в Лиге Европы

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