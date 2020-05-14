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Команда Реброва и Харатина уже играет! "Ференцварош" победил в контрольном матче в Венгрии

14 мая, 09:13

Андрей Фоменко

Чемпионат страны в соседней стране собираются возобновить 23 мая

Национальные футбольные чемпионаты в Европе начинают возвращаться к игре. Уже послезавтра, 16 мая, возобновится сезон 2019/2020 немецкой Бундеслиги. А через неделю, 23 мая, собираются дать рестарт чемпионата в Венгрии, где лидирует команда украинцев. Мы сообщали, что "Ференцварош" Реброва вернулся к тренировкам под душевное видео.

Вчера коллектив, который тренирует бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров, провел товарищеский матч. Также за "Ференцварош" выступает украинский полузащитник Игорь Харатин. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии после 23 матчей, на три очка опережая "Фехервар" при двух играх в запасе.

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Месяц назад на карантине тонкий трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей.

В контрольной встрече команда украинцев обыграла "Залаэгерсег", занимающий 11-е место в турнире. Еще в первом тайме Боли и Харатин оформили итоговый счет – 2:0. Наш соотечественник забил пенальти на 40-й минуте.

Зимой Ребров стажировал в Будапеште бывшего тренера "Зари".

Смотрите, как "Ференцварош" добыл гостевую ничью с "Эспаньолом" в Лиге Европы

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футбол Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии Игорь Харатин

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