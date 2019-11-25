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Команда Ярмоленко может остаться без тренера: "Вест Хэм" созывает совет директоров

25 ноября, 12:09

Совет директоров "Вест Хэма" обсудит будущее Мануэля Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини / Фото: Reuters

В Лондоне может состояться еще одна тренерская отставка. Судьба Почеттино, уволенного из "Тоттенхэма" несколько дней назад, может постигнуть Мануэля Пеллегрини. Как сообщает The telegraph, руководство "Вест Хэма" недовольно работой главного тренера и в ближайшее время состоится собрание совета директоров, на котором будет обсуждаться будущее чилийца на посту наставника лондонцев. Однако вопрос о его увольнении пока не стоит. Отмечается, что вариант с отставкой Пеллегрини может быть рассмотрен, если результаты не улучшатся.

Напомним, 66-летний тренер возглавляет "Вест Хэм" с мая 2018 года. Действующий контракт специалиста со столичной командой действует до июня 2021 года.

Отметим, что команда из Лондона не может победить в чемпионате Англии на протяжении 7 матчей. В последний раз подопечные Пеллегрини побеждали во встрече 6-го тура АПЛ над "Манчестер Юнайтед" – 2:0. А в предыдущем матче "Вест-Хэм" уступил "Тоттенхэму" (2:3). Украинский футболист Андрей Ярмоленко выдал худший матч в сезоне по проценту точных передач.

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Ранее Ярмоленко получил худшую оценку за проигранный матч "Вест Хэма" против "Ньюкасла" (2:3). Украинец появился на поле с первым минут, но уже в перерыве был заменен.

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В данный момент лондонцы занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 13 очков. Следующий матч они проведут 30 ноября в гостях против "Челси".

Недавно Ярмоленко отпраздновал 30-летний юбилей:

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чемпионат Англии Вест Хэм Мануэль Пеллегрини

Источник: Sportbox

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