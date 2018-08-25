Команда Ярмоленко опустилась на последнее место в Англии

Сегодня, 19:31

Украинец сыграл в лондонском дерби, в котором "Вест Хэм" проиграл "Арсеналу" 1:3

Андрей Ярмоленко снова вышел на замену, а его команда снова проиграла. Фото AFP
Андрей Ярмоленко снова вышел на замену, а его команда снова проиграла. Фото AFP

Футболисты "Арсенала" обыграли в лондонском дерби "Вест Хэм Юнайтед" в рамках третьего тура чемпионата Англии. Встреча состоялась в субботу на арене "канониров" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Победный мяч в свои ворота срезал на 70-й минуте "молотобоец" Исса Диоп, а также у "канониров" отличились Начо Монреаль (30) и Дэнни Уэлбек (90). Ворота "Арсенала" поразил на 25-й минуте Марко Арнаутович.

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снова остался в запасе и вышел на замену во втором тайме. Результативными действиями Андрей не отметился.

"Арсенал" одержал первую победу в сезоне после двух поражений на старте, а "Вест Хэм" продлил стартовую проигрышную серию до трех игр и опустился на последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Отметим, что сегодня бывший клуб Андрея Ярмоленко "Динамо" сыграет свой поединок шестого тура чемпионата Украины. Смотреть трансляцию "Черноморец" – "Динамо" можно на канале "Футбол 2".

Напомним, что на этой неделе стартует сезон в чемпионате Германии – расписание и результаты первого тура Бундеслиги доступны на нашем сайте.
чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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Сегодня|Спорт

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