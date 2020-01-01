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Команда Ярмоленко после первого же матча с новым тренером покинула зону вылета

1 января, 23:30

"Вест Хэм" в первом матче после возвращения Мойеса разгромил "Борнмут", Ярмоленко из-за травмы не играл

Дэвид Мойес выиграл первый матч после возвращения в "Вест Хэм"

Дэвид Мойес выиграл первый матч после возвращения в "Вест Хэм" / Фото: Reuters

В Англии продолжаются футбольные поединки в первый день Нового года. "Вест Хэм" с крупным счетом обыграл "Борнмут" в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса на пост главного тренера "молотобойцев". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Украинец Андрей Ярмоленко из-за травмы не попал в заявку "Вест Хэма".

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Дублем в составе победителей отметился капитан Марк Нобл, один из голов забивший с пенальти, еще по разу отличились Себастьен Алле и Фелипе Андерсон.

Благодаря победе "Вест Хэм" набрал 22 очка оторвался от зоны вылета на 2 балла. "Борнмут" (20 очков) в эту зону опустился – команда теперь занимает 18-е место.

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Еще в одном матче вечера "Норвич" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью – 1:1. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Эвертон" и вернул себе вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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"Вест Хэм" – "Борнмут" – 4:0 (3:0)
Голы: Нобл (17), Халлер (25), Нобл (35, с пенальти), Андерсон (66)

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Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в ворота чемпионов Европы:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Дэвид Мойес Борнмут

Источник: Сегодня|Спорт

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