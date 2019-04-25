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Команда Зинченко обновила голевой рекорд среди английских клубов

Сегодня, 10:22

"Горожане" в текущем сезоне наколотили уже 157 мячей

"Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил "Манчестер Сити" в центральном матче 31-го тура чемпионата Англии. Победу "горожанам" принесли точные удары Бернарду Силвы и Лероя Сане. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл весь матч, заработав желтую карточку.

"Манчестер Сити" забил 157 голов во всех соревнованиях в этом сезоне. Это новый рекорд по голам за сезон среди английских клубов. Прежнее достижение было установлено "Манчестер Сити" в сезоне-2013/14.

По итогам матча с "МЮ" подопечные Хосепа Гвардиолы вернулись на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков. "Манчестер Юнайтед" идет шестым, у команды 64 очка. В следующем туре 28 апреля "Сити" сыграет на чужом поле с "Бернли", а "МЮ" в тот же день примет "Челси".

Ранее мы писали, что одноклубник Зинченко предлагает лишать команды девяти очков за проявление расизма. Стерлинг считает, что денежные штрафы не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям.

Напомним, что сам Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне. Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник украинца в "Сити" Илкай Гюндоган.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити

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