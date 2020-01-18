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Комментатор сорвал голос: экс-форвард "Реала" забил рекордно быстрый гол в Эмиратах

18 января, 14:57

Испанец Альваро Негредо стал автором самого скоростного гола в истории Кубка Персидского залива

Альваро Негредо

Альваро Негредо / Фото: Twitter

Бывший нападающий мадридского "Реала" Альваро Негредо, выступающий за "Аль-Наср" из ОАЭ, стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола и точно самого быстрого за время проведения Кубка Персидского залива. В финальном матче этого турнира против дубайских земляков из "Аль-Ахли" 34-летний испанец забил уже на 6-й секунде встречи. Получив мяч после заброса с центра поля, Негредо переиграл вратаря, заставив сходить с ума комментатора этого поединка.

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Видео исторического гола Негредо

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Отметим, что гол Альваро Негредо помог "Аль-Насру" выиграть финальный матч Кубка Персидского залива. На 13-й минуте "Аль-Ахли" отыгрался (забил Джабер), однако в начале второго тайма португалец Антониу Жозе Пинейру Карвалью, более известный как То Зе, принес "Аль-Насру" победу – 2:1.

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Напомним, в эти дни на Ближнем Востоке был разыгран еще один престижный трофей.Хави, которого сватали в "Барсу", выиграл Кубок наследного принца Катара с командой "Аль Садд".

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гол Реал Мадрид Аль-Наср Альваро Негредо

Источник: Сегодня|Спорт

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