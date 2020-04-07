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Кому пауза в спорте на руку: звездный Азар ускоренно восстанавливается после травмы в "Реале"

7 апреля, 17:32

Вадим Авдасев

Бельгийский полузащитник надеется сыграть в сезоне 2019/2020

Вынужденный простой в мировом спорте из-за пандемии коронавируса играет на руку тем, кто залечивает травмы. Одним из тех, у кого появился шанс выйти на поле в футбольном сезоне 2019/2020, оказался бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар. В феврале мы писали, что Азар из-за травмы пропустит три месяца.

Если бы сезон шел по графику, то у 29-летнего бельгийца не было бы шансов сыграть в нынешнем чемпионате. Однако из-за карантина Азар надеется вернуться в строй в этом сезоне, о чем пишет испанское издание AS. По его информации, восстановление Эдена после травмы лодыжки проходит по графику и без осложнений. К выходу на поле полузащитник будет готов в конце мая. Так что, если сезон все-таки решать доиграть, то бельгиец поможет коллективу Зинедина Зидана.

Читайте, как Азар сделал фото со звездами НБА.

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Травму бывший игрок "Челси" получил 22 февраля в матче против "Леванте". В нынешнем сезоне бельгиец провел 15 матчей за "Реал", забив один гол и сделав пять передач. Сам он остался недоволен своим выступлением в Испании.

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Недавно Азар постригся налысо, решив стать похожим на Зидана.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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