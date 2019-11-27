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Ярмоленко в Лондоне без акцента сыграл роль необычного Санта-Клауса

27 ноября, 17:03

Украинский вингер "Вест Хэма" перед Рождеством исполнил желание юной болельщицы "молотобойцев"

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В Европе полным ходом идет подготовка к Рождеству и Новому году, а футбольные клубы уже начинают поздравлять своих фанатов. Среди первых оказался и клуб Андрея Ярмоленко – лондонский "Вест Хэм". Напомним, на днях возле стадиона, где играет Ярмоленко, нашли бомбу.

Ярмоленко поздравляет с Рождеством

"Молотобойцы" опубликовали ролик, в котором снялся и украинский вингер команды Андрей Ярмоленко. В нем девочка загадывает желание: "Пусть это будет Вест-Хэмское Рождество", после чего засыпает, а на утро Ярмоленко является к ней в дом в роли Санта-Клауса и со словами "С Рождеством, Ханна!", сказанными на хорошем английском, преподносит ей огромную коробку подарков.

Правда, стоит отметить, что Андрей Ярмоленко сыграл Санту не совсем натурально, пробравшись в дом не через дымоход, как подобает Санте, а через входную дверь.

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Как мы писали ранее, названы претенденты на звание лучшего украинского легионера в Европе. Среди 14 номинантов от Украинской ассоциации футбола оказался и Андрей Ярмоленко. Победитель голосования получит награду 2 декабря в рамках церемонии "Футбольные звезды Украины"-2019.

Смотрите, как Ярмоленко забивал чемпионам Европы – португальцам

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Рождество чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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