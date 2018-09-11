Коноплянка дал совет "Шахтеру", как обыграть "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:08

Украинский полузащитник считает, что эти две команды разыграют между собой второе место в группе

Евгений Коноплянка. Фото ФК &quot;Шальке&quot;
Евгений Коноплянка. Фото ФК "Шальке"

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Хоффенхаймом", которому украинец противостоит в чемпионате Германии, а также дал несколько советов "горнякам". Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится 19 сентября в Харькове. Из-за ажиотажа пришлось поднять цену билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Первую игру "Шахтер" играет дома, и в этом у них преимущество, хотя будет сто процентов нелегко. Будет важно не уступить в единоборствах, потому что все игроки в "Хоффенхайме" бьются и сражаются за каждый мяч, отрабатывают каждый эпизод до конца.

Что касается игры Хоффенхайма, то они хорошо держат мяч и видно, что наслаждаются футболом, хотя и в отборе, и в прессинге работают всей командой.

Главное – концентрация с первых минут и никакой расхлябанности. Здесь очень важно, я повторю, чтобы наши опытные украинские игроки – Степаненко, Ракицкий, Кривцов – не уступали немцам в борьбе, не отдавали мяч. Ну и, на правах лидеров, сумели бы завести своих партнеров. Необходимо, чтобы в отборе работала вся команда, чтобы бразильцы тоже выгрызали каждый мяч. Понятно, что впереди есть Марлос и Тайсон, которые могут и убежать, и отдать, и забить. Свой гол "Шахтер" точно проведет. И выиграет, если будет действовать компактно и дисциплинированно.

"Манчестер Сити" точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться "Шахтер" и "Хоффенхайм". Не "Лион". И разница между "горняками" и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше", считает Коноплянка.

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.
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