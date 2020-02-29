Коноплянка: "Дисциплина у немецких команд – это их самый важный козырь"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился своим мнением относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где "горнякам" предстоит встретиться с немецким "Вольфсбургом". Выступавший ранее в Бундеслиге футболист отметил дисциплину немецких команд.

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"Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону. Но самое правильное – в другом. Да, уделить внимание сильным качествам "Вольфсбурга" необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь", – сказал Коноплянка.

Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил следующего соперника своей команды в еврокубках: "Вольфсбург" – команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. Отмечу также, что у "Вольфсбурга" нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 – в Кубке и 2 – в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. "Вольфсбург" силен как коллектив".

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер":

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