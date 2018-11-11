Коноплянка не помог "Шальке" уйти от разгрома: обзор матча с "Айнтрахтом"

Украинец снова не попал в стартовый состав, но появился на поле после перерыва

Команда украинского полузащитника Евгения Коноплянки "Шальке" потерпела разгромное поражение в 11-м туре чемпионата Германии. "Кобальтовые" на выезде пропустили три гола от Айнтрахта из Франкфурта. Все мячи были забиты во втором тайме.

Украинец появился на поле на 57-й минутке, но помочь своей команде уйти от поражения не сумел.

"Шальке" идет на 16-м месте в турнирной таблице, "Айнтрахт" занимает четвертую строчку.

"Айнтрахт" Ф – "Шальке" – 3:0

Голы: Йович (61, 73), Аллер (80)

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Абраам, Ндика, да Кошта, де Гузман, Костич (Таватха, 90), Фернандес (Штендера, 87), Хасебе, Ребич, Йович (Гачинович, 82), Аллер.

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Настасич, Калиджури, Сердар (Маккенни, 65), Шопф, Бенталеб, Ут (Коноплянка, 54), Бургшталлер, Эмболо (Харит, 83).

Предупреждения: Бенталеб (31), Сане (73).

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби Манчестера и вернул себе первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Ранее мы писали, что Месси и компания опозорились в матче с "Бетисом". "Барселона" дома пропустила четыре мяча.