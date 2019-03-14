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Коноплянка остался без тренера после фиаско в Манчестере

Сегодня, 20:56

"Шальке" уволил Доменико Тедеско, команда с треском вылетела из Лиги чемпионов

Тедеско покинул "Шальке"
Тедеско покинул "Шальке". Фото: AFP
Коноплянка остался без тренера после фиаско в Манчестере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aa3/d5d/5c8aa3d5df62b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aa3/d5d/5c8aa3d5df62b.jpg Футбол "Шальке" уволил Доменико Тедеско, команда с треском вылетела из Лиги чемпионов

"Шальке" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Доменико Тедеско. Такое решение руководство клуба из Гельзенкирхена приняло после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче дома "Шальке" уступил "Манчестер Сити" со счетом – 2:3, а в ответном в Англии был разбит со счетом – 0:7.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Хуб Стевенс. Помогать ему будет Михаэль Бюскенс.

33-летний Тедеско возглавил "Шальке" летом 2017 года. При нем команда провела 75 матчей, одержав в них 34 победы, 16 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений. В чемпионате Германии клуб борется за выживание. После 25 матчей – 23 очка и 14-е место.

Напомним, что за "Шальке" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка. Кстати, ранее стало известно, что "Шальке" готовит распродажу: украинец – в списке 11 игроков, кому "на выход".

Как сообщалось ранее, в Парагвае раскрыли любовный треугольник: тренера "Либертада" выгнали из-за романа с женой футболиста.

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Тег тренер, Шальке, Доменико Тедеско

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sport24.ru

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