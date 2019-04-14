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Король футбола Пеле прооперирован в Бразилии

Сегодня, 10:51

Легендарный бразильский футболист снова испытывал проблемы из-за инфекции мочевыводящих путей

Пеле
Пеле. Фото: AFP

Король футбола Пеле перенес операцию по удалению камня в мочеточнике, сообщает Globo Esporte. Операция прошла успешно, жизни 78-летнего бразильца ничего не угрожает. В целом состояние Пеле оценивается как хорошее. Напомним, что проблемы со здоровьем у Пеле были выявлены на прошлой неделе во время его визита во Францию, где он встретился с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе. Вечером 2 апреля он в срочном порядке был госпитализирован из отеля, где остановился, в одну из клиник Парижа.

По возвращении на родину трехкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Кстати, совсем недавно 78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол. "Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше.

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Тег футбол, футболист, Пеле

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Championat.ru

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