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Коронавирус – и тишина: футболистам в Корее советуют не разговаривать на поле, чтобы не заразиться

7 мая, 15:37

Олег Люлька

Также в южнокорейском чемпионате игрокам запрещено будет плеваться и пожимать друг другу руки

В матчах чемпионата Южной Кореи по футболу, который планируется возобновить с 8 мая, будет введено несколько жестких мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Goal. Ранее мы писали, что из-за пандемии в Англии Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде.

Во время поединков чемпионата Южной Кореи игрокам на поле не разрешается плеваться, пожимать руки и даже рекомендуется не разговаривать, чтобы минимизировать риск потенциального распространения коронавируса. При этом персонал команд будет обязан использовать медицинские маски и перчатки.

Кроме того, все игроки и официальные лица в Южной Корее были недавно протестированы на коронавирус и будут допущены к матчам только при наличии отрицательных результатов. В случае заболевания хотя бы одного игрока, вся команда будет вновь отправлена на двухнедельный карантин.

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Южная Корея. Тестирование футболистов на коронавирус:

Южная Корея. Тестирование футболистов на коронавирус

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Южная Корея. Тестирование футболистов на коронавирус / Фото: Reuters

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Ранее врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться коронавирусом. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Смотрите, как заниматься спортом во время карантина:

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футбол правила футболисты Южная Корея коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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