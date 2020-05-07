Коронавирус убивает главную эмоцию футбола: Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде

Футбольная Премьер-лига Англии разработала новый протокол для проведения матчей после возобновления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. В частности, игрокам придется сдерживать свои эмоции после взятия ворот соперника. Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить длительность матчей после карантина.
По информации британского издания The Telegraph, Александру Зинченко, Андрею Ярмоленко и другим футболистам АПЛ могут запретить плевки на поле, традиционный обмен футболками после матчей, а также совместное использование бутылок с водой и – внимание! – командные празднования забитых голов. Не прибьет ли только это вообще мотивацию забивать голы?
Как сообщают британские медиа, данные меры предосторожности призваны снизить риск распространения коронавируса и могут быть введены на срок до 12 месяцев.
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Как мы писали ранее,в Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины. То есть без зрителей пройдет и следующий сезон Премьер-лиги, которая уже понесла убытки в размере свыше миллиарда евро.
Смотрите, как в Англии забивает и празднует голы Ярмоленко
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