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Коронавирус убивает главную эмоцию футбола: Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде

7 мая, 09:47

Олег Люлька

Сезон в Премьер-лиге Англии, где выступают два легионера из Украины, возобновят с особым протоколом безопасности

Футбольная Премьер-лига Англии разработала новый протокол для проведения матчей после возобновления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. В частности, игрокам придется сдерживать свои эмоции после взятия ворот соперника. Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить длительность матчей после карантина.

По информации британского издания The Telegraph, Александру Зинченко, Андрею Ярмоленко и другим футболистам АПЛ могут запретить плевки на поле, традиционный обмен футболками после матчей, а также совместное использование бутылок с водой и – внимание! – командные празднования забитых голов. Не прибьет ли только это вообще мотивацию забивать голы?

Зинченко и Ярмоленко

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Зинченко и Ярмоленко / Фото: Getty Images

Как сообщают британские медиа, данные меры предосторожности призваны снизить риск распространения коронавируса и могут быть введены на срок до 12 месяцев.

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Как мы писали ранее,в Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины. То есть без зрителей пройдет и следующий сезон Премьер-лиги, которая уже понесла убытки в размере свыше миллиарда евро.

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Смотрите, как в Англии забивает и празднует голы Ярмоленко

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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правила чемпионат Англии Андрей Ярмоленко коронавирус Александр Зинченко

Источники: Telegraph , Сегодня|Спорт

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