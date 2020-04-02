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Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард

2 апреля, 22:41

Максим Перепелица

Первым в этом списке значится американский гольфист Тайгер Вудс

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени станет первым футболистом в истории, который заработал в течение своей карьеры один миллиард долларов. Отмечается, что это случится в 2020 году. Таким образом, португалец станет третьим спортсменом в истории, который смог это сделать. Ранее мы писали, что Роналду обставил Месси в голосовании болельщиков за лучшего футболиста всех времен.

Ранее больше одного миллиарда долларов заработали американский гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Отмечается, что к ним также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер. Что касается Роналду, то в туринском клубе он получает 30 миллионов евро за сезон. Интересно, что 35-летний португалец достиг отметки в миллиард долларов в 2020 году, даже несмотря на сокращение зарплаты в "Ювентусе".

Читайте также: На коронавирус пожертвовал, можно и гульнуть: Роналду купил авто за 9,5 миллиона евро

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В сезоне-2019/20 Роналду забил за "Ювентус" 21 мяч в 22 играх Серии А.

Смотрите, как "Ювентус" в последнем матче перед карантином обыграл "Интер":

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Криштиану Роналду Тайгер Вудс Ювентус Турин Роджер Федерер

Источник: Business Insider

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