Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени станет первым футболистом в истории, который заработал в течение своей карьеры один миллиард долларов. Отмечается, что это случится в 2020 году. Таким образом, португалец станет третьим спортсменом в истории, который смог это сделать. Ранее мы писали, что Роналду обставил Месси в голосовании болельщиков за лучшего футболиста всех времен.

Ранее больше одного миллиарда долларов заработали американский гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Отмечается, что к ним также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер. Что касается Роналду, то в туринском клубе он получает 30 миллионов евро за сезон. Интересно, что 35-летний португалец достиг отметки в миллиард долларов в 2020 году, даже несмотря на сокращение зарплаты в "Ювентусе".

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В сезоне-2019/20 Роналду забил за "Ювентус" 21 мяч в 22 играх Серии А.

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