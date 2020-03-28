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На коронавирус пожертвовал, можно и гульнуть: Роналду купил авто за 9,5 миллиона евро

28 марта, 14:53

Вадим Авдасев

Звездный португальский футболист известен любовью к автомобилям

Знаменитый нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду известен своей страстью к автомобилям. В его коллекции уже есть несколько элитных машин, а теперь португалец решил пополнить автопарк еще одной дорогой покупкой. К слову, мы сообщали, что Роналду приобрел аппараты вентиляции легких для больниц Португалии.

Теперь Роналду стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci, пишет немецкое издание Bild. Спорткар выпущен специально к 110-летнему юбилею Bugatti. Всего компания создаст десять таких автомобилей. За модель Centodieci португалец заплатил 9,5 млн евро.

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Мы писали, что Роналду сдал тест на коронавирус в Португалии.

Новый Centodieci будет оснащен 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с. Разгон до 100 км/ч займет всего 2,4 секунды. Известно, что футболист получит свою машину только в 2021 году – компания еще не начала производство этих моделей.

Читайте о том, Роналду научил своих детей, как правильно дезинфицировать руки.

Смотрите, как Кришти забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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авто Криштиану Роналду коронавирус Bugatti автомобиль года

Источник: isport.ua

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