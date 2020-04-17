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Коронавирус сорвал возвращение Неймара в "Барселону"

17 апреля, 10:27

Александр Трикиша

У каталонского клуба нет денег на трансфер бразильского нападающего

Возвращение бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в Барселону снова откладывается. Испанский клуб исключил возвращение бразильца из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Catalunya Radio. Кстати, ранее отец Неймара ответил на вопрос по поводу будущего футболиста в "ПСЖ".

Сообщается, что "сине-гранатовые" не смогут сейчас заплатить за переход сумму в 170 миллионов евро. В настоящий момент главной трансферной целью лидеров чемпионата Испании является форвард "Интера" Лаутаро Мартинес. Также клуб работает над продлением контракта с Лионелем Месси.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 матча на клубном уровне, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с "ПСЖ" истекает в июне 2022 года.

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Ранее мы писали, что у Неймара новый отчим: он на пять лет младше звездного футболиста. Мать футболиста завела роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

СМИ разузнали шокирующие подробности о новом спутнике матери Неймара. Потенциальный отчим Неймара был в отношениях с мужчинами и встречался с поваром футболиста.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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Барселона псж Неймар

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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