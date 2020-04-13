Потенциальный отчим Неймара был в отношениях с мужчинами и встречался с поваром футболиста

Вчера футбольный мир шокировала новость о потенциальном отчиме звезды "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. 52-летняя мать футболиста Надин Гонсалвес завела роман с киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который на пять лет младше Неймара. Британское издание The Sun раскопало другие шокирующие подробности о личной жизни 23-летнего кавалера.

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По сведениям источника, ранее он встречался со многими мужчинами, в числе личным шеф-поваром Неймара Мауро. Кроме этого, Рамос состоял в отношениях еще как минимум с тремя мужчинами – бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Сообщается, что между футболистом и потенциальным отчимом сложились приятельские отношения, Рамос даже присутствовал на праздновании дня рождения Неймара.

Что касается Неймара, то он проводит карантин на родине. Ранее мы писали, что Неймар не сумел попасть по пустым воротам во время игры в футбол с собаками. Бразилец развлекается со своими собаками на заднем дворе.

Видео: Instagram

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