В Англии могут сократить длительность матчей после карантина

Премьер-лига должна вернуться до 19 июня или может завершиться досрочно

В чемпионате Англии могут сократить время проведения матчей после завершения карантина. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор в интервью BBC Radio 4. Ранее мы писали, что ФИФА ведет дополнительные замены, чтобы обезопасить футболистов от травм после карантина.

Для завершения всех матчей до 2 августа в связи с рекомендациями УЕФА потребуется провести оставшиеся туры в течение 7 недель. В этот срок также планируется доиграть розыгрыш Кубка Англии. Таким образом, было принято решение установить 19 июня в качестве дедлайна для возобновления чемпионата страны. Если матчи не возобновятся до этой даты, то может быть объявлено о досрочном прекращении чемпионата Англии.

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Ранее мы писали, что остаток чемпионата Англии могут доиграть на нейтральных стадионах. Команды планируют вернуться к тренировкам 18 мая, а матчи возобновятся 12 июня. Руководство Премьер-лиги рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей.

Добавим, что в Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины. Организаторы Премьер-лиги уже понесли убытки в размере миллиард фунтов, поэтому готовы проводит матчи при пустых трибунах, лишь бы вернуть футбол.

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