Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Англии могут сократить длительность матчей после карантина

5 мая, 12:30

Александр Трикиша

Премьер-лига должна вернуться до 19 июня или может завершиться досрочно

В чемпионате Англии могут сократить время проведения матчей после завершения карантина. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор в интервью BBC Radio 4. Ранее мы писали, что ФИФА ведет дополнительные замены, чтобы обезопасить футболистов от травм после карантина.

Для завершения всех матчей до 2 августа в связи с рекомендациями УЕФА потребуется провести оставшиеся туры в течение 7 недель. В этот срок также планируется доиграть розыгрыш Кубка Англии. Таким образом, было принято решение установить 19 июня в качестве дедлайна для возобновления чемпионата страны. Если матчи не возобновятся до этой даты, то может быть объявлено о досрочном прекращении чемпионата Англии.

Реклама

Ранее мы писали, что остаток чемпионата Англии могут доиграть на нейтральных стадионах. Команды планируют вернуться к тренировкам 18 мая, а матчи возобновятся 12 июня. Руководство Премьер-лиги рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей.

Добавим, что в Англии болельщики смогут вернуться на трибуны только после появления вакцины. Организаторы Премьер-лиги уже понесли убытки в размере миллиард фунтов, поэтому готовы проводит матчи при пустых трибунах, лишь бы вернуть футбол.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии коронавирус

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...