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Коронавирус заставил клуб Зинченко провести виртуальный матч со "святыми"

14 марта, 20:43

Богдан Юрков

Воспользовавшись паузой в чемпионате Англии, "МанСити" сыграл с "Саутгемптоном" в крестики-нолики

"Саутгемптон" и "Манчестер Сити" сыграли в социальных сетях в крестики-нолики во время паузы в английской Премьер-лиге, связанной с пандемией коронавируса. Сначала "Саутгемптон" предложил сыграть в крестики-нолики "Норвичу", матч с которым в АПЛ был запланирован на 14 марта. "Норвич" не поддержал инициативу "святых", однако затем в игру с "Саутгемптоном" неожиданно вступил клуб Александра Зинченко – "Манчестер Сити". Это был первый подобный виртуальный матч в истории!

Твиттеры клубов в качестве крестиков и ноликов использовали свои эмблемы. В итоге игра завершилась ничьей. "Всегда здесь, если вы захотите реванша. Берегите себя, парни", – написал Twitter "Манчестер Сити" после матча.

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Напомним, 13 марта английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с пандемией коронавируса. Как сообщалось, коронавирусом заразились главный тренер "Арсенала" Микель Артета, нападающий "Челси" Каллам Хадсон-Одои и один из игроков "Эвертона".

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чемпионат Англии Манчестер Сити Саутгемптон коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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