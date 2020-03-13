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Матч чемпионата Англии перенесли из-за коронавируса, который обнаружили у главного тренера

13 марта, 10:21

Максим Перепелица

Поединок между "Арсеналом" и "Брайтоном" был запланирован на 14 марта

Матч 30-го тура чемпионата Англии "Брайтон" – "Арсенал", который должен был состояться 14 марта, перенесен. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ. Такое решение принял футбольный клуб "Брайтон" после того, как у главного тренера "канониров" Микеля Артеты был обнаружен коронавирус, а все футболисты лондонской команды были отправлены на карантин. Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер пожелал Артете скорейшего выздоровления.

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"Арсенал", сыграв 28 матчей, набрал 40 очков и занимает восьмое место. "Брайтон" находится на 15-м, имея 29 очков.

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Кстати, молодой талант лондонского "Челси" подхватил коронавирус, чемпионат Англии – на грани закрытия. Ранее инфекцию выявили у главного тренера другого лондонского клуба – "Арсенала"

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Мы также сообщали, что два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок. В Португалии и Нидерландах не будут проводить внутренние матчи.

Смотрите обзор матча "Арсенал" – "Олимпиакос":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Арсенал Лондон коронавирус Брайтон

Источник: Сегодня|Спорт

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