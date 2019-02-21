Коваленко: "Неважно, кто забьет мяч, главное – добиться положительного результата"

Украинский футболист – о предстоящей встрече в Германии

Виктор Коваленко. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Коваленко: "Неважно, кто забьет мяч, главное – добиться положительного результата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8d/615/5c6e8d6158078.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8d/615/5c6e8d6158078.jpg 2019-02-21T13:39:00+02:00 Футбол Украинский футболист - о предстоящей встрече в Германии

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта". Матч состоится сегодня во Франкфурте и начнется в 19:55 по киевскому времени. Трансляция матча "Айнтрахт" – "Шахтер" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

"В первую очередь мы должны играть как одна команда. И неважно, кто забьет мяч, главное – добиться положительного результата. Мы одна команда: вместе обороняемся и вместе атакуем. Должны хорошо защищаться, чтобы у соперника не было опасных моментов, а в атаке надо сделать все возможное, чтобы забить. Думаю, все видели первую игру: мы хорошо двигались, создавали моменты и оборонялись. Так что физически готовы и завтра матч все покажет", – заявил Коваленко.

Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" выдали боевую ничью (2:2). "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения. В ответном матче не сможет сыграть заработавший красную карточку Тарас Степаненко, а Максим Малышев и Валерий Бондаренко пока не готовы проводить все 90 минут.

Накануне матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сделал заявление: "Вы увидите храбрый и смелый "Шахтер".

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