"Козлина! Я его заставлю извиниться!": Алиев пригрозил местью комментатору за историю про "обезьяну"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев отреагировал на историю, рассказанную российским комментатором Алексеем Андроновым, по словам которого, Алиев назвал темнокожего одноклубника Юссуфа обезьяной, а вскоре после этого покинул киевскую команду.

"Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолете садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козел хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему "иди отсюда". Сзади из журналистов никто не садился. Это самая противная харя. Андронов – козел и жополиз, он лизал Суркису и Газзаеву".

"У нас был чемпионат мира в 2005 году, мы играли в Нидерландах со сборной Нигерии и жили с ними в одной гостинице. Я тогда увидел, что за обедом у всех было по одной кастрюле макарон, а у нигерийцев по две. Они очень много макарон едят. Мы отыграли чемпионат мира, я приезжаю в команду, и как-то коснулось того, что я заметил, что Юсик (Айила Юссуф) тоже любит макароны. И я попросил его объяснить, почему нигерийцы едят так много макарон. Он так на меня посмотрел… Начал смеяться. Говорит: "Ну да, все любят макароны".

"Если Андронов не бывал на базе тогда, когда команда ест перед игрой, а макароны мы всегда ели только перед игрой, как он мог видеть и знать, что я ему говорил? Я говорю так, как было на самом деле. Я всегда относился к черным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил "черножо*ые", а они мне отвечали "с*ка белая" – мы шутили. Чтобы я относился к ним как к свиньям... Я не мог. Андронов просто это выдумал. Но меня это только делает сильней. Почему этот козел вылезает сейчас? Прошло девять лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться", – цитирует Алиева iSport со ссылкой на эфир в Instagram.

Александр Алиев / Фото: Instagram

Реклама

Алексей Андронов / Фото: SportArena

Читайте также: "Секс втроем? Был": Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей

Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

Реклама

Смотрите сюжет о скандальной жизни Алиева

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама