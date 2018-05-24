Красотки "Лиона": фотографии из соцсетей участниц киевского финала Лиги чемпионов

Сегодня, 14:57

24 футболистки попали в заявку французского клуба на женский финал Лиги чемпионов против "Вольфсбурга"

Футболистки &quot;Лиона&quot; сегодня сыграют в финале женской ЛЧ в Киеве. Фото Instagram
Футболистки "Лиона" сегодня сыграют в финале женской ЛЧ в Киеве. Фото Instagram

В четверг в 19:00 на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского начнется финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Ранее сегодня мы показали фото из соцсетей всех футболисток "Вольфсбурга", которые приехали в Киев на финал ЛЧ. Теперь пришел черед фавориток – футболисток "Лиона".

В заявку "Лиона" вошли 24 девушки: в списке 17 французских футболисток, а также по одной представительнице Японии, Канады, Англии, Германии, США, Норвегии и Нидерландов. Средний возраст футболисток "Лиона" – 25,5 лет.

Эксперты букмекерских контор считают французский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" в основное время составляет 1.95, на победу "Вольфсбурга" – 4.20, на ничью – 3.30. Котировки на завоевание трофея: 1.47 – 2,70 в пользу "Лиона".

Кто же эти девушки, которые сегодня сыграют в главном матче сезона в женском футболе? Мы подготовили для вас подборку фотографий всех футболисток французского "Лиона". Наслаждайтесь!

Смотреть финал женской Лиги чемпионов "Лион" – "Вольфсбург" можно на канале "Футбол 2".

Вратари "Лиона"

Полин Пейро-Маньен, 26 лет, Франция

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Сара Буадди, 31 год, Франция

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Роман Брюно, 21 год, Франция

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Защитники "Лиона"

Венди Ренар, 27 лет, Франция

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Саки Кумагаи, 27 лет, Япония

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Джессика Уара-Д'Оммо, 30 лет, Франция

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Корин Пети, 34 года, Франция

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Кадеиша Бьюкенен, 22 года, Канада

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Люси Бронз, 26 лет, Англия

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Гридж М'Бок Бати, 23 года, Франция

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Полузащитники "Лиона"

Амель Мажри, 25 лет, Франция

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Эжени Ле Сомме, 29 лет, Франция

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Дженифер Марожан, 26 лет, Германия

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Кейра Амрауи, 28 лет, Франция

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14_hamraoui-2

Морган Брайан, 25 лет, США

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15_bria-2

Дельфин Каскарино, 21 год, Франция

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Камиль Абили, 33 года, Франция

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Амандин Анри, 28 лет, Франция

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Эмелин Лоран, 19 лет, Франция

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Нападающие "Лиона"

Сельма Баша, 17 лет, Франция

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Элоди Томис, 31 год, Франция

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Ада Хегерберг, 22 года, Норвегия

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22_hegerberg-2

Шанис ван де Санден, 25 лет, Нидерланды

23_sanden

23_sanden-2

Мельвен Маляр, 17 лет, Франция

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Напомним, что 26 мая в Киеве пройдет финал мужской Лиги чемпионов, а сегодня в Киеве стартует "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий
Лига чемпионов, женский футбол, футболистка, WAGs

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Сегодня|Спорт

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