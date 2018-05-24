Красотки "Лиона": фотографии из соцсетей участниц киевского финала Лиги чемпионов

24 футболистки попали в заявку французского клуба на женский финал Лиги чемпионов против "Вольфсбурга"

В четверг в 19:00 на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского начнется финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Ранее сегодня мы показали фото из соцсетей всех футболисток "Вольфсбурга", которые приехали в Киев на финал ЛЧ. Теперь пришел черед фавориток – футболисток "Лиона".



В заявку "Лиона" вошли 24 девушки: в списке 17 французских футболисток, а также по одной представительнице Японии, Канады, Англии, Германии, США, Норвегии и Нидерландов. Средний возраст футболисток "Лиона" – 25,5 лет.

Эксперты букмекерских контор считают французский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" в основное время составляет 1.95, на победу "Вольфсбурга" – 4.20, на ничью – 3.30. Котировки на завоевание трофея: 1.47 – 2,70 в пользу "Лиона".

Кто же эти девушки, которые сегодня сыграют в главном матче сезона в женском футболе? Мы подготовили для вас подборку фотографий всех футболисток французского "Лиона". Наслаждайтесь!

Смотреть финал женской Лиги чемпионов "Лион" – "Вольфсбург" можно на канале "Футбол 2".

Вратари "Лиона"

Полин Пейро-Маньен, 26 лет, Франция

Сара Буадди, 31 год, Франция

Роман Брюно, 21 год, Франция

Защитники "Лиона"

Венди Ренар, 27 лет, Франция

Саки Кумагаи, 27 лет, Япония

Джессика Уара-Д'Оммо, 30 лет, Франция

Корин Пети, 34 года, Франция

Кадеиша Бьюкенен, 22 года, Канада

Люси Бронз, 26 лет, Англия

Гридж М'Бок Бати, 23 года, Франция

Полузащитники "Лиона"

Амель Мажри, 25 лет, Франция

Эжени Ле Сомме, 29 лет, Франция

Дженифер Марожан, 26 лет, Германия

Кейра Амрауи, 28 лет, Франция

Морган Брайан, 25 лет, США

Дельфин Каскарино, 21 год, Франция

Камиль Абили, 33 года, Франция

Амандин Анри, 28 лет, Франция

Эмелин Лоран, 19 лет, Франция

Нападающие "Лиона"

Сельма Баша, 17 лет, Франция

Элоди Томис, 31 год, Франция

Ада Хегерберг, 22 года, Норвегия

Шанис ван де Санден, 25 лет, Нидерланды

Мельвен Маляр, 17 лет, Франция

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