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Криштиану Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос

Сегодня, 20:03

Португалец открыл клинику в Мадриде и считает, что его не коснется проблема с волосами

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Криштиану Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fdd/21d/5c8fdd21d49db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fdd/21d/5c8fdd21d49db.jpg Футбол Португалец открыл клинику в Мадриде и считает, что его не коснется проблема с волосами

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинку по трансплантации волос. Роналду прожил в Испании девять лет за время выступления за мадридский "Реал".

Всего в рамках проекта должно открыться 10 клиник на территории Португалии, но центр в столице Испании станет для португальца первой инвестицией подобного рода за пределами Португалии.

"Алопеция – очень большая проблема. Мы хотим помогать людям не только с восстановлением волос, но и вернуть им с помощью этого прежнюю уверенность. Все хотят иметь привлекательную внешность и производить хорошее впечатление. Я могу считать себя примером. Хотя у меня, надеюсь, проблем с волосами не будет", – сказал Роналду на открытии центра.

Ранее "Сегодня" сообщали, что перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения". Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико".

Ранее сообщалось, что "убийца" мадридского "Атлетико" Криштиану Роналду, к сожалению для Украины, сыграет против нашей сборной 22 марта.  Кришти прекратил выступления за Португалию после ЧМ-2018, чтобы сосредоточиться на играх за "Ювентус". И вот Роналду вернулся в сборную – аккурат к матчу с Украиной.

Также ранее сообщалось, что болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду, требуя вернуть им деньги.

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