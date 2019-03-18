Криштиану Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос
Португалец открыл клинику в Мадриде и считает, что его не коснется проблема с волосами
Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинку по трансплантации волос. Роналду прожил в Испании девять лет за время выступления за мадридский "Реал".
Всего в рамках проекта должно открыться 10 клиник на территории Португалии, но центр в столице Испании станет для португальца первой инвестицией подобного рода за пределами Португалии.
"Алопеция – очень большая проблема. Мы хотим помогать людям не только с восстановлением волос, но и вернуть им с помощью этого прежнюю уверенность. Все хотят иметь привлекательную внешность и производить хорошее впечатление. Я могу считать себя примером. Хотя у меня, надеюсь, проблем с волосами не будет", – сказал Роналду на открытии центра.
Ранее "Сегодня" сообщали, что перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения". Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико".
Ранее сообщалось, что "убийца" мадридского "Атлетико" Криштиану Роналду, к сожалению для Украины, сыграет против нашей сборной 22 марта. Кришти прекратил выступления за Португалию после ЧМ-2018, чтобы сосредоточиться на играх за "Ювентус". И вот Роналду вернулся в сборную – аккурат к матчу с Украиной.
Также ранее сообщалось, что болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду, требуя вернуть им деньги.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду будет возвращать людям уверенность в себе с помощью трансплантации волос". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения"
Контрольный орган УЕФА взялся за скандальное поведение португальца после игры с "Атлетико"
Верните нам деньги: болельщики "Дженоа" сдают билеты на матч с "Ювентусом" из-за отсутствия Роналду
Фанаты в Генуе хотели посмотреть на Криштиану Роналду, а он остался в Турине
Криштиану Роналду грозит отстранение от матчей Лиги чемпионов
Португалец понесет наказание за нецензурный жест после матча с "Атлетико"
Против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико"
Неприятная новость для команды Шевченко – перед матчем с нами в сборную Португалии решил вернуться Криштиану