Криштиану Роналду докатился до антирекорда: 0 голов после 23 ударов по воротам

Сегодня, 11:25

Нападающий "Ювентуса" не забил ни одного гола с 23-х ударов – это худший показатель в чемпионатах "Большой пятерки"

Криштиану Роналду в &quot;Ювентусе&quot;: 3 матча, 23 удара, 0 голов. Фото AFP
Криштиану Роналду в "Ювентусе": 3 матча, 23 удара, 0 голов. Фото AFP

Нападающий Криштиану Роналду пока не открыл счет своим голам за "Ювентус". Португальский новичок туринского клуба провел три игры в футболке итальянской команды и нанес 23 удара, сообщает Goal. Это худший показатель для чемпионатов "Большой пятерки" – Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.Полузащитник "Нанта" Валентен Ронжье нанес 15 ударов, форвард "Кристал Пэлас" – 13.

Интересно, что в прошлом сезоне в чемпионате Испании Роналду нанес 28 ударов, прежде чем забить первый мяч.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.

Также стало известно, известно почему Криштиану Роналду пропустил церемонию награждения УЕФА. Португальский футболист собирался прилететь на церемонию из Турина на вертолете. Специально для Роналду и его близких было забронировано шесть мест в зале, где вручались награды. Однако за пару часов до начала церемонии Криштиану узнал, что лучшим игроком года по итогам сезона-2017/18 признан полузащитник "Реала" Лука Модрич. После этого форвард принял решение не лететь на церемонию.
чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источники:

Сегодня|Спорт, Goal.com

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