Криштиану Роналду и другие звезды: с кем играть Украине в отборе Евро-2020

После вчерашней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине все участники группы B согласились с тем, что в нашей пятерке основная борьба за две путевки в финальный турнир развернется между сборными Португалии, Украины и Сербии, а команды Литвы и Люксембурга будут по максимуму вставлять палки в колеса, так что их сбрасывать со счетов не стоит.

Беглое изучение рейтинга ФИФА для национальных сборных от 29 ноября показывает, что Португалия (6-е место) стоит все же выше всех остальных. Украина и Сербия – соседи: 29-е и 30-е места, а вот Литва удивила тем, что почти 50 позиций проигрывает Люксембургу.

Что мы знаем о наших соперниках? Конечно же, то, что Португалия – действующий чемпион Европы, что в ее составе главная звезда – Криштиану Роналду. А кто еще входит в список элитных футболистов сборной Португалии? Кто самый звездный в Сербии? На кого обратить внимание в Литве и Люксембурге.

Мы обратились к ориентировочной рыночной стоимости футболистов, которую определяет Transfermarkt. И получилась наглядная картина топ-игроков каждой сборной группы B. Отметим, что суммарная стоимость состава сборной Португалии – 474 млн евро, Сербии – 249, Украины – 69, Люксембурга – 11, Литвы – 8.

Португалия (6-е место в рейтинге ФИФА)

Криштиану Роналду ("Ювентус", нападающий, 33 года) – 100 млн евро

Бернарду Силва ("Манчестер Сити", полузащитник, 24 года) – 60 млн евро

Жоао Канселу ("Ювентус", защитник, 24 года) – 40 млн евро

Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", полузащитник, 21 год) – 40 млн евро

Гонсало Гедеш ("Валенсия", нападающий, 22 года) – 40 млн евро

Желсон Мартинш ("Атлетико", полузащитник, 23 года) – 30 млн евро

Андре Силва ("Севилья", нападающий, 23 года) – 30 млн евро

Украина (29-е место в рейтинге ФИФА)

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", полузащитник, 29 лет) – 20 млн евро

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", полузащитник, 21 год) – 15 млн евро

Марлос ("Шахтер", полузащитник, 30 лет) – 11 млн евро

Евгений Коноплянка ("Шальке", полузащитник, 29 лет) – 10 млн евро

Тарас Степаненко ("Шахтер", полузащитник, 29 лет) – 10 млн евро

Сербия (30-е место в рейтинге ФИФА)

Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", полузащитник, 23 года) – 90 млн евро

Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед", полузащитник, 30 лет) – 40 млн евро

Никола Миленкович ("Фиорентина", защитник, 21 год) – 25 млн евро

Александар Митрович ("Фулхэм", нападающий, 24 года) – 25 млн евро

Матия Настасич ("Шальке", защитник, 25 лет) – 22 млн евро

Лука Йович ("Айнтрахт", нападающий, 20 лет) – 20 млн евро

Люксембург (86-е место в рейтинге ФИФА)

Венсан Тилль ("По", полузащитник, 18 лет) – 3 млн евро

Максим Шано ("Нью-Йорк Сити", защитник, 29 лет) – 1,25 млн евро

Крис Филиппс ("Легия", полузащитник, 24 года) – 1,25 млн евро

Лоран Янс ("Метц", защитник, 26 лет) – 1,2 млн евро

Литва (133-е место в рейтинге ФИФА)

Федор Черных ("Динамо" М, нападающий, 27 лет) – 1,5 млн евро

Арвидас Новиковас ("Ягеллония", нападающий, 27 лет) – 1 млн евро

Витаутас Черняускас (ЦСКА Сф, вратарь, 29 лет) – 0,8 млн евро

Уже известно расписание матчей отбора Евро-2020 для сборной Украины и ее соперников по группе B.