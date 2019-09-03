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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Португалии

3 сентября, 11:17

Форвард "Ювентуса" уже десятый раз получил почетную награду

Криштиану Роналду с наградой

Криштиану Роналду с наградой / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года. Этой награды Криштиану удостаивается уже в десятый раз за свою карьеру. 34-летний футболист в финале голосования обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

В прошлом сезоне Роналду выиграл чемпионат Италии вместе с "Ювентусом" и Лигу наций в составе сборной Португалии.

Напомним, что Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. По итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны ведущими в разных номинациях. Однако португалец оказался единственным из всех, кто отказался носить значок, чтобы не ставить себя выше партнеров по "Ювентусу", сообщает Marca.

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Ранее мы писали, что Роналду подрался с Неймаром на световых мечах в стиле "Звездных войн". Звездные игроки "Ювентуса" и "Пари-Сен-Жермен" снялись в рекламе.

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Также мы писали, что Роналду решился пригласить Месси на ужин. С 2008 по 2017 год награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Источник: sport24.ru

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