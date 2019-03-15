Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Португальский футболист стал лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал победителем голосования за лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Португальский форвард отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Бьянконери одержали победу со счетом 3:0, совершив камбэк после поражения в первой встрече (0:2).
Напомним, на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали форвард "Барселоны" Лионель Месси, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане.
Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: Ювентус" – "Атлетико" (3:0), "Манчестер Сити" – "Шальке" (7:0), "Барселона" – "Лион" (5:1), "Бавария" – "Ливерпуль" (1:3). Добавим, что последний представитель Украины в еврокубках киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы.
Ранее сегодня состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" Криштиану Роналду вышел на обидчика его бывшей команды – мадридского "Реала" – голландский "Аякс".
Также сегодня прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Разгромивший по сумме двух матчей киевлян "Челси" встретится с командой, которую подопечные Хацкевича обыгрывали в квалификации – "Славией" из Чехии.
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