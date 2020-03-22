Криштиану Роналду решился сдать тест на коронавирус в Португалии

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду таки сдал тест на коронавирус. Об этом сообщило авторитетное португальское издание A Bola. Сейчас 35-летний футболист находится дома на родном острове Мадейра. Мы писали, что Роналду научил своих детей дезинфицировать руки во время пандемии.

Результаты теста уже стали известны – вируса у Криштиану не обнаружили. Хотя недавно невеста Роналду нарушила карантин и пошла по магазинам. Джорджину заметили при покупке одежды. Сейчас же вся семья находится в сборе в одном доме и проходит карантин.

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Футболист пребывает в Португалии уже больше десяти дней. Он решил не возвращаться в Италию после того, как стало известно о позитивном тесте Даниэле Ругани – защитника "Юве". Также Роналду решил последовать примеру своего агента Жорже Мендеша, который закупил медицинские халаты, маски и медикаменты для больниц в Португалии. Роналду пожертвует средства защиты и медикаменты для местных больниц, которые борются с коронавирусом, информирует испанское издание AS.

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