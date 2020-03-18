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Она ведь могла заразить Криштиану: фанаты ополчились против невесты Роналду за нарушение карантина

18 марта, 21:13

Александр Трикиша

Девушка ходила по магазинам, вместо того, чтобы находиться в карантине вместе с футболистом

Невеста звезды "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес была замечена в магазине одежды в торговом центре на родном острове футболиста Мадейре, чем разгневала болельщиков португальца. Они обвинили девушку в халатном отношении к здоровью спортсмена во время эпидемии коронавируса

Фанаты утверждают, что Джорджина в это время должна была находится в изоляции вместе со своим возлюбленным, а не гулять в публичных местах. Напомним, ранее мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. Сейчас португалец находится в карантине на Мадейре.

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Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Также мы писали, что из-за коронавируса Роналду грозят оставить в "Ювентусе" без зарплаты. Итальянские клубы хотят сократить свои убытки, заморозив на время карантина зарплаты футболистов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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