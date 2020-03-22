Роналду научил своих детей, как правильно дезинфицировать руки во время пандемии

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду научил своих детей правильно мыть руки. В своем Instagram футболист опубликовал видеозапись, где запечатлено, как он учит своих детей дезинфицировать руки. Такие меры связаны с пандемией коронавируса, а дезинфекция – один из методов профилактики заболевания.

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 170 странах.

Напомним, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп тоже сдали анализы на наличие у него коронавируса. Как показала проверка, президент здоров.

В то же время, по прогнозу Трампа, в Соединенных Штатах, где как раз начали тестирование вакцины, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше.

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